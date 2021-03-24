Украинская певица Ирина Билык призналась, что могла бы не реализоваться как певица, так как однажды ей предлагал руку и сердце известный шейх. Однако артистка заявила, что без колебаний выбрала Украину и сцену. Об этом она написала в Instagram 23 марта

«Однажды у меня было предложение от шейха, остаться с ним в его стране, но так как через месяц должен был начаться концертный тур по Украине, я с улыбкой отказалась от его предложения. Иногда я думаю, может женой шейха быть намного интересней, чем звездой сцены?» — написала Билык.

«Лучше быть одной у мужа чем 1001 у шейха…. тем более с Вашим мужем», «Правильно, иначе вы бы лишены были свободы, свободы быть собой и кайфовать от жизни», «Интересно Шейха какой страны?», «Я всегда думала что шейхи выбирают молодых наложниц и жён в том числе. А оказалось, нет», «По ходу, с мужем не очень», — ответили подписчики.

Ранее исполнительница рассказала в одном из интервью, что живут с супругом они живут на две страны, поэтому с интимной сферой все сложно, ведь видеочаты, в которых они ежедневно общаются с мужем, не могут заменить простого человеческого тепла.

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«Скажу всей стране»: Билык публично вывалила проблемы в браке © Ирина Билык/Инстаграм Ирина Билык выпустила свой первый альбом в 1990 году, а всего у нее пока 12 пластинок. В 1996-м певица получила звание заслуженной артистки Украины, в 2008-м — народной.

Сейчас Билык 50 лет, она замужем за российским режиссером азербайджанского происхождения Асланом Ахмадовым, в декабре 2015 года у них родился сын с помощью суррогатной матери. Супруги живут на две страны в гостевом браке.