Отмечается, что спустя три дня после прививки скончалась военнослужащая в Одесской области. Она входила в число приоритетных групп вакцинации, так как в ближайшее время должна была отправиться на службу в Донбасс. После прививки, утром 23 марта, женщина на состояние здоровья не жаловалась.
«Женщина имела хронические сердечно-сосудистые заболевания и другие сопутствующие болезни… Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у женщины не было. В тот же день с того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек. Неблагоприятных событий после иммунизации у других пациентов не зарегистрировано», — сообщили в Минздраве.
Точные причины смерти будут установлены судебно-медицинской экспертизой. По предварительной информации, смерть наступила в результате острых расстройств кровообращения.
Военная получила прививку вакциной Covishield 21 марта.
Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Последние две недели статистика больных резко увеличилась. В ряде городов и столице с 20 марта введены жесткие ограничения.
Массовая вакцинация препаратом Covishield началась в стране с месячным опозданием — 24 февраля. При этом сохраняется ее крайне низкий темп. Согласно опросу более половины украинцев не хотят вакцинироваться.