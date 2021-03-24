Министерство здравоохранения Украины знает о летальном случае в военных рядах после обязательной прививки от коронавируса, однако просит средства массовой информации не делать преждевременных выводов о причинах смерти. Об этом 24 марта говорится в заявлении ведомства на сайте

Отмечается, что спустя три дня после прививки скончалась военнослужащая в Одесской области. Она входила в число приоритетных групп вакцинации, так как в ближайшее время должна была отправиться на службу в Донбасс. После прививки, утром 23 марта, женщина на состояние здоровья не жаловалась.

«Женщина имела хронические сердечно-сосудистые заболевания и другие сопутствующие болезни… Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у женщины не было. В тот же день с того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек. Неблагоприятных событий после иммунизации у других пациентов не зарегистрировано», — сообщили в Минздраве.

Ковид опережает вакцину от него: на Украине назревает коллапс © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Военная получила прививку вакциной Covishield 21 марта.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Последние две недели статистика больных резко увеличилась. В ряде городов и столице с 20 марта введены жесткие ограничения.

Массовая вакцинация препаратом Covishield началась в стране с месячным опозданием — 24 февраля. При этом сохраняется ее крайне низкий темп. Согласно опросу более половины украинцев не хотят вакцинироваться.