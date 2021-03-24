Украинская спортсменка Евгения Мосиенко, выигрывавшая первенство Полтавской области по бодибилдингу в категории «Фитнес-бикини до 163 см», снялась в откровенном видео вместе с подругой. Соответствующая запись была опубликована 23 марта в Twitter
В клипе девушки принимают совместный душ. Камера крупным планом показывает чувственные лица подруг и их мокрые тела.
Instagram 26-летней Мосиенко пестрит полуголыми фотографиями. Недавно она устроила неожиданную эротическую провокацию, снявшись без плавок. Кроме того, ради фотографий она не раз снимала верх купальника.