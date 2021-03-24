«Разврат и преЛЮБОдеяние»: дочь Успенской показала эротический снимок с матерью
«Разврат и преЛЮБОдеяние»: дочь Успенской показала эротический снимок с матерью
© Любовь Успенская/Инстаграм
В клипе девушки принимают совместный душ. Камера крупным планом показывает чувственные лица подруг и их мокрые тела.

Instagram 26-летней Мосиенко пестрит полуголыми фотографиями. Недавно она устроила неожиданную эротическую провокацию, снявшись без плавок. Кроме того, ради фотографий она не раз снимала верх купальника.