Украинская спортсменка Евгения Мосиенко, выигрывавшая первенство Полтавской области по бодибилдингу в категории «Фитнес-бикини до 163 см», снялась в откровенном видео вместе с подругой. Соответствующая запись была опубликована 23 марта в Twitter

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