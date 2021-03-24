Администрация президента США Джо Байдена соблюдает преемственность в политике относительно газопровода «Северный поток-2». Об этом РИА Новости заявил научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал «Северный поток-2» угрозой для интересов США и Европы, прежде всего для таких стран, как Украина и Польша.

«Американцы не собираются ослаблять свое санкционное давление, и фактически остановка проекта является одним из краеугольных камней внешней политики администрации Байдена», — сказал эксперт.

Как Байден и его команда разрушают Америку © AFP, Eric BARADAT

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.