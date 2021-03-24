Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал «Северный поток-2» угрозой для интересов США и Европы, прежде всего для таких стран, как Украина и Польша.
«Американцы не собираются ослаблять свое санкционное давление, и фактически остановка проекта является одним из краеугольных камней внешней политики администрации Байдена», — сказал эксперт.
По его словам, Германия изо всех сил отстаивает свое право завершить строительство. Тем не менее санкции США могут продолжить выход других компаний из проекта, что отодвинет сроки завершения прокладки газопровода.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.