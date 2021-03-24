За сутки в стране зафиксировали 342 летальных случая от COVID-19. Прошлый максимум зафиксировали накануне — 333 пациента с коронавирусом. До этого более 300 смертей в стране не фиксировали ни разу.
Всего с начала пандемии из-за осложнений от коронавируса на Украине скончались 30 773 человека.
На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Последние две недели статистика больных резко увеличилась. В ряде городов и столице с 20 марта введены жесткие ограничения. Массовая вакцинация препаратом Covishield началась в стране с месячным опозданием — 24 февраля. При этом сохраняется ее крайне низкий темп. Согласно опросу более половины украинцев не хотят вакцинироваться.