Второй день подряд Украина бьет антирекорд по числу смертей от коронавируса с начала пандемии. Об этом 24 марта сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Коронавирус: Львов находится в критическом положении © REUTERS, Irakli Gedenidze Всего с начала пандемии из-за осложнений от коронавируса на Украине скончались 30 773 человека. На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Последние две недели статистика больных резко увеличилась. В ряде городов и столице с 20 марта введены жесткие ограничения. Массовая вакцинация препаратом Covishield началась в стране с месячным опозданием — 24 февраля. При этом сохраняется ее крайне низкий темп. Согласно опросу более половины украинцев не хотят вакцинироваться.