Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О присоединении Украины к Межамериканской конвенции о подтверждении и информации относительно иностранного законодательства». Об этом сообщили 23 марта на сайте президента

Ранее в марте Верховная Рада приняла этот закон, поданный на голосование по инициативе Зеленского.

«Целью конвенции является установление правил, регулирующих международное сотрудничество между государствами-участниками относительно получения подтверждения и информации по законодательству каждой из них», — говорится в сообщении.

Межамериканская конвенция была заключена в Монтевидео (Уругвай) 8 мая 1979 года. МИД Украины не признал указ Путина о владении землей в Крыму © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Конвенция позволяет судебным органам стран-участниц обращаться с запросом о предоставлении информации о тексте, действии, содержании и области применения его законодательства по конкретным вопросам, другим учреждениям — о копиях текстов правовых актов с указанием их действия или судебных прецедентов; экспертном заключении, которое состоит из мнения адвокатов или специалистов.

Конвенция вступит в силу для Украины на тридцатый день после сдачи документа на хранение.