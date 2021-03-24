С начала февраля украинская армия впервые с июля 2020 года возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.
«Народная милиция — это уже полноценная армия, безусловно, она готова отразить любые угрозы, которые существуют со стороны вооруженных формирований Украины, здесь нет ни сомнений, ни колебаний», — сказал Никоноров.
На днях 71-летний житель поселка Александровка погиб от пули украинского снайпера, а в результате обстрела украинскими силовиками позиций народной милиции ДНР у Донецкого аэропорта погибли двое ополченцев.