Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) сделают все, чтобы защитить граждан от агрессии со стороны Украины. Об этом 24 марта РИА Новости заявил представитель ДНР в рабочей группе по вопросам безопасности на переговорах по Донбассу Алексей Никоноров

Константин Сивков о возможном сценарии новой войны в Донбассе © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Народная милиция — это уже полноценная армия, безусловно, она готова отразить любые угрозы, которые существуют со стороны вооруженных формирований Украины, здесь нет ни сомнений, ни колебаний», — сказал Никоноров.

На днях 71-летний житель поселка Александровка погиб от пули украинского снайпера, а в результате обстрела украинскими силовиками позиций народной милиции ДНР у Донецкого аэропорта погибли двое ополченцев.