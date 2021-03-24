Президент Украины Владимир Зеленский отменил санкции в отношении 9 государственных предприятий, в числе которых государственный концерн «Национальное производственно-аграрное объединение "Массандра"», находящееся в Ялте. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства 23 марта

Крым российский. Что дал полуостров России Стоит отметить, что о причинах снятия санкций не сообщается. Кроме того, Зеленский убрал из санкционного списка министра угольной промышленности Донецкой Народной Республики Игоря Ивакина, а также экс-совладельцев «Промсвязьбанка» Алексея и Дмитрия Ананьевых, заочно арестованных Арбитражным судом Москвы.