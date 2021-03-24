Введя в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), Зеленский снял санкции с 9 государственных предприятий. В их числе расположенный в Ялте концерн «Национальное производственно-аграрное объединение "Массандра"», а также российское акционерное общество «Башкирская содовая компания», занимающаяся производством кальцинированной, пищевой и каустической соды.
Стоит отметить, что о причинах снятия санкций не сообщается.
Кроме того, Зеленский убрал из санкционного списка министра угольной промышленности Донецкой Народной Республики Игоря Ивакина, а также экс-совладельцев «Промсвязьбанка» Алексея и Дмитрия Ананьевых, заочно арестованных Арбитражным судом Москвы.