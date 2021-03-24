Украинская писательница Лариса Ницой решила принять участие в очистке здания Офиса президента Украины от надписей после акции сторонников приговоренного к тюрьме радикала Сергея Стерненко, но правоохранители не позволили ей это сделать. Об этом сообщили 23 марта в эфире «Пятого канала»

Атака на Офис президента планировалась как массовое столкновение — Геращенко © REUTERS, Valentyn Ogirenko Владислава Стафийчука (Влада Сорда), задержанного за участие в акции. По ее мнению, стерев сделанные им надписи, она могла бы помочь смягчить избранную ему меру пресечения. Ранее Ницой хотела взять Сорда на поруки.

«Мои друзья — многие из них здесь были — писали эти надписи. Мне нетрудно после своих друзей прийти и их повытирать и из бюджета не выделять на это 2 миллиона гривен», — сказала Ницой.

Полицейские не дали активистам отмывать здание, объяснив, что продолжают собирать улики на месте преступления. Однако им позволили заняться отмыванием тротуара.

Сорд разбил стекла дверей Офиса президента. Ему уже сменили задержание на круглосуточный домашний арест.