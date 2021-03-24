Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совбеза (СНБО) страны по санкциям, согласно которому ограничительные меры снимаются досрочно с граждан России братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых. Указ опубликован на сайте президента 23 марта

Bloomberg: Список российских олигархов, составленный США, — это позор © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк исключен экс-министр угольной промышленности ДНР Игорь Ивакин, которого украинские правоохранители вывезли с неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Он заявил, что написать заявление в Службу безопасности Украины (СБУ) его побудило желание донести до общества информацию о несостоятельности существования ДНР, «образованного агрессивной политикой РФ», а также о тотальном упадке всех отраслей промышленности в регионе и жизни в целом.

Санкционный список также покинула Башкирская содовая компания — крупнейший производитель соды в России. Она попала под ограничительные меры 20 мая 2020 года на три года. О причинах исключения ее из списка не сообщается.

Что касается Ананьевых, то оба попали под санкции 19 марта 2019 года также сроком на три года.

В сентябре 2019 года Басманный суд Москвы заочно арестовал их по обвинению в крупных хищениях у «Промсвязьбанка», объявив братьев в международный розыск. Изначально сумма ущерба составляла больше 87 миллиардов рублей, но затем к ней добавились еще дела о хищениях больше 15 миллиардов рублей.

В мае 2019-го Арбитражный суд Москвы арестовал имущество Ананьевых на 282 миллиарда рублей: картины, самолеты, банковские счета, автомобили. В октябре 2020 года Следственный комитет РФ сообщил об аресте имущества Алексея Ананьева еще на 50 миллиардов рублей.

В отношении него в России возбуждено еще одно уголовное дело по обвинению в даче взяток чиновникам Пенсионного фонда на 210 миллионов рублей. А в ​январе 2021 года стало известно, что Дмитрий Ананьев стал фигурантом нового уголовного дела о покушении на хищение трех земельных участков у государства.

Территорию РФ братья покинули в 2017 году. По данным СМИ, экс-владельцы «Промсвязьбанка» могут находиться на Кипре, где имеют гражданство.