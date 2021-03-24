Высший антикоррупционный суд Украины обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть уголовное дело по факту противоправного завладения предприятием, совершенного министром юстиции Денисом Малюськой. Об этом говорится в материалах суда, передает агентство «Украинские новости» 24 марта

С заявлением о преступлении 19 марта обратился директор предприятия «Новая топливная компания».

«В заявлении было указано об умышленном совершении министром юстиции, его первым заместителем и их подчиненными действий, направленных на противоправное завладение имуществом "Новой топливной компании" и других 19 субъектов хозяйствования, то есть преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, организации) Уголовного кодекса», — говорится в сообщении.

«Сам не против уйти». Малюська рассказал о своей отставке © Facebook, Denis Malyuska

Высший антикоррупционный суд 11 марта удовлетворил жалобу и обязал НАБУ открыть уголовное производство.

Ранее Малюська, комментируя слухи о своей отставке, заявил, что сам не против уйти с поста.