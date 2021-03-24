С заявлением о преступлении 19 марта обратился директор предприятия «Новая топливная компания».
«В заявлении было указано об умышленном совершении министром юстиции, его первым заместителем и их подчиненными действий, направленных на противоправное завладение имуществом "Новой топливной компании" и других 19 субъектов хозяйствования, то есть преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, организации) Уголовного кодекса», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что НАБУ не внесло данные о деле в Единый реестр досудебных расследований.
Высший антикоррупционный суд 11 марта удовлетворил жалобу и обязал НАБУ открыть уголовное производство.
Ранее Малюська, комментируя слухи о своей отставке, заявил, что сам не против уйти с поста.