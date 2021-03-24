Политолог-американист

Родился 20 марта 1968 года в Москве.

В 1993 году окончил физический факультет Московского государственного университета им. Ломоносова.

Занимался предпринимательской деятельностью.

С 1997 по 2006 год — гендиректор московского ООО «Полиграфика». С октября 2006 года — директор по развитию ООО «Московский центр упаковки». С ноября 2007 года — гендиректор упаковочной компании Vangenechten Packaging Russia.

С 2005 года сотрудничал с «Агентством политических новостей». Дмитрий Дробницкий: Майдан на Украине США готовили с 1970-х годов © РИА Новости, Нина Зотина

В 2006 году под псевдонимом Максим Жуков написал научно-фантастический роман «Оборона тупика», в 2011-м — повесть «Разумение».

С 2006 года — автор публикаций в общественно-политических изданиях.

В 2012-2014 годах — автор портала Terra America.

С 2018 года ведет «Американские горки» на радио «Вести FM».

Ведет блог на сайте RT.