Родился 20 марта 1968 года в Москве.
В 1993 году окончил физический факультет Московского государственного университета им. Ломоносова.
Занимался предпринимательской деятельностью.
С 1997 по 2006 год — гендиректор московского ООО «Полиграфика». С октября 2006 года — директор по развитию ООО «Московский центр упаковки». С ноября 2007 года — гендиректор упаковочной компании Vangenechten Packaging Russia.
С 2005 года сотрудничал с «Агентством политических новостей».
В 2006 году под псевдонимом Максим Жуков написал научно-фантастический роман «Оборона тупика», в 2011-м — повесть «Разумение».
С 2006 года — автор публикаций в общественно-политических изданиях.
В 2012-2014 годах — автор портала Terra America.
С 2018 года ведет «Американские горки» на радио «Вести FM».
Ведет блог на сайте RT.