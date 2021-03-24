У президента США Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского на первых порах сложатся далеко не теплые отношения. Байден будет общаться с Зеленским жестко, но так будет лишь до определенного момента, сообщил астролог Влад Росс, передает 24 марта glavred.info

Астролог назвал дату, когда Тимошенко превратит Зеленского в «английскую королеву» © пресс-служба президента Украины

«Байден будет настаивать на том, что Зеленский должен выполнять все, что он ему скажет. Он будет вести себя жестко и через госсекретаря [Энтони] Блинкена будет оказывать сильное давление на Зеленского и Украину в целом», — уточнил Росс.

Однако астролог уверен, что ситуацию в корне изменит личная встреча: на Байдена повлияет эмпатия Владимира Зеленского. Росс прогнозирует, что визит украинского президента в Вашингтон состоится уже в скором времени.

«После этой встречи для Зеленского наступит более благоприятное время. Он произведет на Байдена хорошее впечатление, и после этого все может разрулиться. Ведь в "средней карте" Байдена и Зеленского, то есть в средней дате между их датами рождения, — Солнце в соединении с Венерой, планетой любви, счастья и финансового благополучия», — рассказал астролог.

По его словам, Байдену и Зеленскому очень нужно увидеться и познакомиться лично.