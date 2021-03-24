Астролог отметил, что Байден родился под знаком Скорпиона, и он весьма злопамятен, а Зеленский — под знаком Водолея. Между знаками, по словам Росса, жесткая квадратура, а это значит, что между этими людьми сложатся напряженные отношения.
«Байден будет настаивать на том, что Зеленский должен выполнять все, что он ему скажет. Он будет вести себя жестко и через госсекретаря [Энтони] Блинкена будет оказывать сильное давление на Зеленского и Украину в целом», — уточнил Росс.
Однако астролог уверен, что ситуацию в корне изменит личная встреча: на Байдена повлияет эмпатия Владимира Зеленского. Росс прогнозирует, что визит украинского президента в Вашингтон состоится уже в скором времени.
«После этой встречи для Зеленского наступит более благоприятное время. Он произведет на Байдена хорошее впечатление, и после этого все может разрулиться. Ведь в "средней карте" Байдена и Зеленского, то есть в средней дате между их датами рождения, — Солнце в соединении с Венерой, планетой любви, счастья и финансового благополучия», — рассказал астролог.
По его словам, Байдену и Зеленскому очень нужно увидеться и познакомиться лично.