Участники акций в поддержку подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета встретили решение Шевченковского райсуда Киева о продлении им мер пресечения в малочисленном составе и решили прийти на заседание через неделю в значительно большем количестве, передает УНИАН 23 марта

Суд продлил меру пресечения подозреваемым по делу об убийстве Шеремета © пресс-служба НАБУ Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь.

Заседание сопровождалось акцией поддержки, на которую пришло совсем немного людей. Так, число правоохранителей превышало число участников акции не менее чем в десять раз.

Протестующие встретили решение суда возгласами: «[Глава МВД Украины Арсен] Аваков — черт», «[Генпрокурор Украины Ирина] Венедиктова — чума» и «Волю Рифу» (Рифмастер — прозвище Антоненко). При этом участники акции не прибегали к каким-то активным действиям и решили прийти на заседание суда примерно через неделю большим составом и не быть там «белыми воротничками».

Журналист Павел Шеремет был убит в Киеве в 2016 году, его машину взорвали. До своей гибели Шеремет пять лет жил на Украине, работал в издании «Украинская правда», а также на «Радио Вести».

Через три года на Украине по делу о его убийстве задержали несколько участников войны в Донбассе, в частности ветерана-неонациста Антоненко, врача и волонтера Кузьменко и военную медсестру Дугарь. Свою вину они не признают.