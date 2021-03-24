Шевченковский районный суд Киева на заседании во вторник продлил до 21 мая меру пресечения всем трем подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Заседание транслировалось на YouTube-канале суда

Порошенко хочет взять на поруки подозреваемых в убийстве Шеремета © Facebook, Петро Порошенко

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около 10 лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании «Украинская правда», а также на «Радио Вести».

В декабре 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны по меньшей мере пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Три человека были задержаны. Основной версией убийства следствие назвало дестабилизацию социально-политической ситуации в стране. Позже адвокат одного из подозреваемых Андрея Антоненко Леонид Маслов сообщил о смене формулировки подозрения по делу, согласно которой организаторами убийства считаются неустановленные лица, которые действовали по личным мотивам. Затем защитник подозреваемой Яны Дугарь Николай Ореховский заявил, что досудебное расследование по делу об убийстве Шеремета завершено.