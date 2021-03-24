Единственным условием для применения вакцины, по его мнению, должны быть эффективность и безопасность.
«Мы не должны иметь предубеждений, поскольку это не имеет смысла. Если Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) скажет, что вакцина безопасна, меня это устроит, будь то американская, европейская или российская вакцина», — подчеркнул глава ведомства.
Ранее сообщалось, что «Спутник V» испытают совместно с итальянским препаратом ReiThera. Директор итальянского Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani профессор Франческо Вайя рассказал, что группа российских ученых приедет в Италию вскоре после подписания соответствующего соглашения, а первые результаты их совместной работы могут быть опубликованы уже в апреле.
«Спутник V» — это первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, созданная на основе аденовируса. Препарат зарегистрирован более чем в 50 странах. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения.