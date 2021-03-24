По его словам, решение об увольнении было принято несмотря на существенную нехватку личного состава в подразделении.
Вместо отказавшихся выполнять приказы военных в указанный район направили 350 граждан, «заключивших первый контракт, не имеющих боевого опыта и необходимой подготовки».
«Решение об отправке новобранцев связано с нежеланием опытных военнослужащих проходить службу в зоне ООС и выполнять приказы командиров, подвергающие их жизнь опасности», — пояснил представитель Луганска.
Официальный Киев инцидент с увольнением военнослужащих пока не комментировал.
Ранее сообщалось, что представители Народной милиции ЛНР зафиксировали случай дезертирства с линии фронта двух украинских силовиков в районе поселка Новотошковское. Утверждалось, что упомянутые военнослужащие из первого батальона 14-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинули позиции с оружием в руках еще 20 марта. Сейчас их разыскивают военная полиция и командир подразделения.
21 марта стало известно, что несколько десятков украинских солдат отказались осуществлять работы по оборудованию своих позиций у города Счастье из-за риска подорваться на установленных ранее в районе минах. Для разбирательства на место инцидента прибыло высокопоставленное руководство из Киева.