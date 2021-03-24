Предполагается, что размер первой партии CoronaVac составит около 700 тысяч доз. Всего по контракту с Пекином на Украину должно быть поставлено более 1,9 миллиона доз препарата.
Украина заключила соглашение на поставку вакцины от коронавируса из КНР в конце декабря 2020 года. Власти страны называли различные сроки начала вакцинации, но позже выступили с заявлением, что готовы отказаться от закупок. Причиной стала низкая эффективность препарата — менее 60%. Позже производитель пообещал доработать вещество, оно получило регистрацию в стране 10 марта. Сроки поставки препарата также неоднократно срывались. Изначально планировалось, что он поступит в страну 7 марта, позже этот срок отложили до 15 марта.
По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 1,6 миллиона человек.