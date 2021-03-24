Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23 марта назвал условия для прекращения конфликта в Донбассе за неделю, передает издание Tyžden

Донбасс: эскалации не будет? © скриншот видео Украина.ру

Он добавил, что давно подробно продуманы способы проведения местных выборов и вывода войск.

Глава украинского внешнеполитического ведомства также отметил, что с декабря прошлого года наблюдается ухудшение обстановки в регионе и снижение эффективности трехсторонних переговоров, в которых принимают участие Москва, Киев и ОБСЕ.

Ранее омбудсмен Донецкой Народной Республики (ДНР) Дарья Морозова обвинила Украину в саботаже договоренностей и нежелании проводить следующий этап обмена пленными.

Российские дипломаты также не раз обращали внимание на стремление Украины избежать выполнения собственных обязательств по урегулированию ситуации в Донбассе. В частности, официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений содержатся конкретные положения, направленные на мирное разрешение конфликта между Киевом, Донецком и Луганском, однако украинские власти уходят от прямых контактов и избегают возможности разрешения кризиса.