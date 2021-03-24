На Украине прекратили полномочия Зеленского

Официальный сайт президента Украины допустил ошибку при публикации распоряжения Владимира Зеленского об увольнении главы Кропивницкой районной государственной администрации Кировоградской области. Согласно тексту, были прекращены полномочия самого Зеленского, передала 23 марта «Страна.ua»

Полищук Аллу Ивановну с должности главы Кропивницкой районной государственной администрации Кировоградской области в связи с окончанием срока полномочий президента Украины», — говорилось в документе.

В скором времени электронную версию распоряжения №206, где обнаружили оплошность, поспешно удалили.

До этого пресс-служба Зеленского неоднократно допускала ошибки. К примеру, ранее говорилось о вручении подарков мировым лидерам в честь Дня вышиванки — среди получателей оказался в том числе президент Канады, хотя этой должности не существует.