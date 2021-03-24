На Украине прекратили полномочия Зеленского

«Уволить Полищук Аллу Ивановну с должности главы Кропивницкой районной государственной администрации Кировоградской области в связи с окончанием срока полномочий президента Украины», — говорилось в документе.
В скором времени электронную версию распоряжения №206, где обнаружили оплошность, поспешно удалили.
До этого пресс-служба Зеленского неоднократно допускала ошибки. К примеру, ранее говорилось о вручении подарков мировым лидерам в честь Дня вышиванки — среди получателей оказался в том числе президент Канады, хотя этой должности не существует.