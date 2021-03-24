Украинская военнослужащая, проходившая службу по контракту, скончалась после вакцинации от коронавируса. Об этом 23 марта сообщило командование медицинских сил Вооруженных сил страны в Facebook

В Швеции опять умер человек после прививки AstraZeneca © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Она потеряла сознание — прибывшие на место происшествия медики проводили реанимационные мероприятия, однако спасти женщину не удалось.

21 марта военнослужащая сделала прививку от COVID-19. Накануне она не жаловалась на проблемы со здоровьем. Известно, что украинка страдала гипертонической болезнью.

Судебно-медицинская экспертиза назначена на среду, 24 марта.

На прошлой неделе Верховная Рада Украины приняла закон, который освобождает производителей вакцин или владельца регистрационного удостоверения от гражданской ответственности. Кроме того, медицинские работники освобождаются от ответственности за последствия вакцинации, если они действовали по инструкции.

Вакцинация от коронавируса на Украине началась 24 февраля. Днем ранее в страну поступила первая партия препарата Covishield, который производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca.