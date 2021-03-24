Согласно указу, речь идет о блокировке активов, ограничении торговых операций; предотвращении вывода капиталов за пределы Украины, ограничении или прекращении предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования, а также «другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным этим Законом (остановка финансовых операций, запрет интернет-провайдерам предоставления услуг по доступу пользователям сети интернет к ресурсам / серверов, в том числе в субдоменов, в частности "ukraina.ru")».
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян с иронией прокомментировала продление Киевом санкций против агентства.
«Во-первых, у Украины объективно сейчас нет других проблем. Во-вторых, он же не лох какой-то», — сказала она РИА Новости.
Ограничительные меры сроком на три года также коснутся агентства ТАСС, интернет-издания «Лента.ру», новостных порталов «Газета.ру» и «Утро.ру», агрегатора СМИ2.
Украинский лидер ввел в действие решение Совбеза страны об ограничениях. В числе лиц, попавших под санкции, — первый заместитель главы МВД Александр Горовой, член Совета Федерации Людмила Нарусова, сенаторы Олег Цепкин, Ирина Рукавишникова, Александр Карлин, чиновники МВД России и других ведомств.
Санкции в том числе введены в отношении трех депутатов Европарламента от Франции. В дополнительных материалах к указу говорится, что ограничительные меры продлены в отношении 81 компании и 26 физических лиц.