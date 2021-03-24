Президент Украины Владимир Зеленский накануне продлил на три года санкции против МИА «Россия сегодня». Об этом говорится в указе, опубликованном 23 марта на сайте главы государства

Паяц на воеводстве. Зачем Зеленский ввел санкции? © president.gov.ua

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян с иронией прокомментировала продление Киевом санкций против агентства.

«Во-первых, у Украины объективно сейчас нет других проблем. Во-вторых, он же не лох какой-то», — сказала она РИА Новости.

Ограничительные меры сроком на три года также коснутся агентства ТАСС, интернет-издания «Лента.ру», новостных порталов «Газета.ру» и «Утро.ру», агрегатора СМИ2.

Украинский лидер ввел в действие решение Совбеза страны об ограничениях. В числе лиц, попавших под санкции, — первый заместитель главы МВД Александр Горовой, член Совета Федерации Людмила Нарусова, сенаторы Олег Цепкин, Ирина Рукавишникова, Александр Карлин, чиновники МВД России и других ведомств.

Санкции в том числе введены в отношении трех депутатов Европарламента от Франции. В дополнительных материалах к указу говорится, что ограничительные меры продлены в отношении 81 компании и 26 физических лиц.