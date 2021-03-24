Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак накануне провел заседание президиума Конгресса местных и региональных властей, на котором обсуждалась помощь бизнесу и простым украинцам во время усиления карантинных мер. Об этом 23 марта сообщили на сайте главы государства

Ермак обсудил безопасность в Донбассе с послами G7 и ЕС © пресс-служба президента Украины Кирилла Тимошенко и Юлии Свириденко, министра финансов Сергея Марченко, министра здравоохранения Максима Степанова, министра развития общин и территорий Алексея Чернышова и глав областных государственных администраций, представителей объединенных территориальных общин и мэров городов.

Ермак напомнил, что президент поставил задачу в ближайшие годы повысить качество жизни граждан в регионах.

С целью повышения уровня жизни людей в регионах недавно указом Владимира Зеленского был создан Конгресс местных и региональных властей, который будет координировать сотрудничество центральной и местной власти.

«Уникальность нашего Конгресса в том, что эта платформа дает возможность учесть интересы всех участников — от большого города до маленьких городков, иметь прямой диалог, без посредников, и разрабатывать решения, которые будут в интересах всех граждан нашей страны. Это очень важно», — добавил он.

Руководитель Офиса президента сообщил, что один из главных вопросов сегодняшнего заседания — обсуждение механизма совместной поддержки местного бизнеса в условиях введения дополнительных карантинных ограничений.

«Все понимают, как трудно сегодня бизнесу, и Президент настаивает, что сейчас, в тяжелые времена, поддержка предпринимателей недостаточна. Поэтому мы вместе с представителями местной власти должны усилить эту поддержку для упрощения жизни людей», — заметил Ермак.

Тимошенко отметил необходимость разработки совместных мероприятий органов государственной власти и местного самоуправления для поддержки бизнеса в условиях карантина, ведь уже несколько областей Украины находятся в «красной» зоне, и вскоре людям будет нужна помощь.

По словам Свириденко, для поддержки малого и микробизнеса и наемных работников предприятий, деятельность которых будет приостановлена ​​из-за усиления карантина, можно использовать механизм, который уже продемонстрировал свою эффективность в декабре 2020 года.

«Будет возможность подать заявку на портале государственных услуг «Дія» и гарантированно получить из государственного бюджета выплату в размере 8 тысяч гривен (около 22 тысяч рублей — ред.)», — сообщила она.

Кроме того, местные власти смогут добавить к сумме государственной помощи средства из местного бюджета, увеличив таким образом общую сумму материальной помощи на одного человека.

Представители местных властей в целом поддержали инициативу относительно компенсаций предпринимателям, но вместе с тем отметили, что у ОТГ — разные возможности, и уже сформированы бюджеты.

«Думаю, что наши мэры поддержат эту инициативу. Она хорошая, потому что мы будем выплачивать людям, которые в «красной» зоне теряют возможность заработков», — отметил глава Тернопольской ОГА Владимир Труш.

Также было отмечено, что на май планируется проведение заседания Конгресса под председательством Зеленского.