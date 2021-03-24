Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил о необходимости расширения в условиях COVID-19 торговых возможностей Украины путем заключения соглашений о свободной торговле с иностранными государствами и углубления сотрудничества с международными экономическими организациями. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба главы государства

Коронавирус: Львов находится в критическом положении © REUTERS, Irakli Gedenidze сказал Жовква.

Он также отметил неизменность курса Украины на европейскую интеграцию и важность развития торгово-экономического сотрудничества и отраслевого сотрудничества с ЕС.

Так, указано на необходимость дальнейшей имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС и ее адаптации к реалиям сегодняшнего дня, заключения соглашения с ЕС о «промышленном безвизе», привлечения Украины к реализации Европейского зеленого курса, заключения Соглашения об общем авиационном пространстве, интеграции энергетических рынков Украины и ЕС, приближения Украины к Единому цифровому рынку Евросоюза.

По словам Жовквы, в части сотрудничества с международными экономическими организациями «кроме МВФ и Всемирного банка, эффективное взаимодействие с которыми является важным залогом макрофинансовой стабильности, Украине необходимо развивать сотрудничество с Организацией экономического сотрудничества и развития, Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, а также в рамках Соглашения о региональном всеобъемлющее экономическое партнерство (RCEP)».

В этом контексте он подчеркнул важность развития институциональной структуры иностранных дипломатических учреждений в сфере экономической дипломатии и определения для них целевых практических задач по продвижению украинского экспорта.

Заместитель руководителя Офиса президента указал на необходимость дальнейшего углубления взаимодействия между бизнесом и властью на фоне сложных вызовов для экономики государства, обусловленных отрицательными последствиями пандемии COVID-19 и российской агрессии.

В связи с этим, Жовква поблагодарил ТПП за практическую помощь отечественному бизнесу в выходе на рынки иностранных государств, а также уровень сотрудничества палаты с государственными органами в контексте продвижения внешнеэкономических интересов Украины.

Также он отметил, что «есть неотложная необходимость изменения структуры экспорта Украины путем продвижения на внешние рынки отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью, а также приоритетности содержания традиционных и освоение новых внешних рынков».