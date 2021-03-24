Украина продолжает усиливать напряженность в Донбассе, так как надеется с помощью этих провокаций добиться дополнительных привилегий от Запада и Америки. Об этом в интервью Украина.ру рассказал писатель Владимир Видеманн 22 марта

«Вспоминаю ответ Бориса Немцова немецкому телевидению на вопрос о рисках перестроечных процессов в России: «Кто не рискует, тот не пьет шампанское!» Так и здесь: перестройка региональной геополитической архитектуры грозит серьезными рисками и даже обвалами, но ведь и шампанское для триумфаторов никто не отменял!» — сообщает эксперт.

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Европе не нравится, что Россия может сказать «нет», что у неё есть собственная позиция по любому вопросу, и, даже если она не совпадает с взглядами США и Европы, менять её Россия не собирается, утверждает обозреватель Украина.ру Евгения Кондакова.

По ее словам, сейчас РФ открыта к диалогу со всеми, но только на условиях равноправия, чего не может понять Евросоюз. Это подтвердило прозвучавшее 13 февраля заявление официального представителя внешнеполитической службы ЕС Питера Стано о том, что Брюссель хочет строить отношения с Москвой на своих ценностях, на своих интересах.

Очевидно, Западу не нужна сильная Россия, там всё ещё вспоминают Россию 1990-х, слабую, экономически и политически не сформированную, а только ещё ищущую свой путь на международной арене, сообщает эксперт.