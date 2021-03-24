Украинцы хотят мира, а не трагического представления, в котором Зеленский выступает в роли обезьянки на шарманке. Об этом в интервью Украина.ру рассказал польский политический аналитик Конрад Рэнкас 22 марта

«Подавляющее большинство нации разочаровано, утомлено, давно прозрело и ждет окончания этого трагического циркового представления, в котором сейчас Зеленский выступает в роли обезьянки на шарманке», — сообщает Рэнкас.

По данным опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» в сентябре, почти 70% жителей Украины испытывают разочарование, когда оценивают ситуацию в своей стране.

68% украинцев отметили, что дела в стране движутся в неправильном направлении. Ещё более 60% респондентов считают, что экономическое положение страны ухудшилось за последние полгода. При этом 40% опрошенных ожидают и дальнейшего ухудшения ситуации.

Опрос проводился во всех областях Украины, кроме Донецкой и Луганской народных республик. Он проходил в форме телефонного интервью с 12 по 15 сентября. В итоге было опрошено 5 тысяч респондентов.