По мнению эксперта, НАТО не решится на конфликт с Россией.
«Скорее всего, они (европейцы и американцы — ред.) могут подтолкнуть Зеленского на эту войну, чтобы опять заговорить о российской угрозе. А затем они его бросят, как бросили в свое время Саакашвили», — предположил Сивков.
Он подчеркнул, что страны-члены НАТО ради Зеленского ввязываться в войну не станут.
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В 2008 году, в правление Михаила Саакашвили, Грузия стала обстреливать Цхинвал и попыталась взять под контроль Южную Осетию. В результате ответных действий России грузинские войска были выведены из Южной Осетии и Абхазии. В итоге Россия официально признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств.