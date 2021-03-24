Вероятность участия стран НАТО в конфликте в Донбассе на стороне Украины невысока. Об этом военный эксперт Константин Сивков рассказал в интервью изданию Украина.ру

По мнению эксперта, НАТО не решится на конфликт с Россией. Жириновский сказал, как отреагируют США, если Донбасс войдет в состав России © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

«Скорее всего, они (европейцы и американцы — ред.) могут подтолкнуть Зеленского на эту войну, чтобы опять заговорить о российской угрозе. А затем они его бросят, как бросили в свое время Саакашвили», — предположил Сивков.

Он подчеркнул, что страны-члены НАТО ради Зеленского ввязываться в войну не станут.

Полностью прочитать интервью можно здесь.

В 2008 году, в правление Михаила Саакашвили, Грузия стала обстреливать Цхинвал и попыталась взять под контроль Южную Осетию. В результате ответных действий России грузинские войска были выведены из Южной Осетии и Абхазии. В итоге Россия официально признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств.