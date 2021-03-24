В американском и европейском истеблишменте есть консенсус относительно угрозы глобальному Западу со стороны России. Но представители академии оценивают её существенно ниже, чем политики. Об этом рассказал директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в интервью изданию Украина.ру

Бышок о мультикультурализме, миграционном кризисе в ЕС и евроскептиках — видео Джо Байден в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности обвинил российского лидера Владимира Путина в том, что тот «хочет ослабить европейский проект и НАТО и подорвать трансатлантическое единство».

Угроза эта, как считается, носит «гибридный» характер и связана не только и не столько с собственно военной силой, сколько в коррумпировании тех или иных западных политиков в своих интересах, включая экс-президента Трампа, и распространении дезинформации, подрывающей веру населения Европы и Северной Америки в демократические институты своих стран, пояснил эксперт.

«Президент Байден в своей мюнхенской речи назвал всего две страны в качестве угрозы трансатлантическому союзу — Китай и Россию. Причём если Китай фигурирует в качестве скорее экономической проблемы, то Россия — проблема и информационная, и военная», — указал Бышок.

В американских аналитических центрах называют именно Китай принципиальным противником для США в обозримом будущем. Россию скорее маркируют как уходящую великую державу — ту, которая пока ещё может причинить какие-то локальные неудобства глобальному Западу, но её время постепенно уходит в силу демографических и экономических факторов, добавил политолог.

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