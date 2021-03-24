У Владимира Зеленского в начале президентской карьеры был шанс изменить жизнь украинцев к лучшему, но он им не воспользовался, поскольку оказался не готов к роли президента. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал польский философ Радослав Чарнецки

Чарнецки подчеркнул, что формула «анти-Петя» (экс-президент Петр Порошенко. — Ред.), которую Зеленский использовал в избирательной кампании, оказалась недальновидной и быстро исчерпала себя.

Кроме того, как бывший актер Зеленский и на посту президента постоянно ожидает признания, аплодисментов и похвалы, а для политика это нежелательно, продолжил эксперт. Видеманн объяснил, чем Зеленский похож на Кашпировского © president.gov.ua

«Сразу же после приведения к присяге Зеленский столкнулся с огромными проблемами, которые накопились на Украине после Майдана и правления Порошенко, и необходимостью выполнять обещания, данные во время избирательной кампании. Несмотря на огромную общественную поддержку, Зеленский остался заложником своего окружения из "Квартала 95", которое он перевёз сначала на Банковую, а затем и в центральные органы власти», — отметил философ.

По словам Чарнецки, действия Зеленского показывают его недальновидность и абсолютное непонимание того, с какими вызовами он столкнулся.

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