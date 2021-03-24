У России есть важное преимущество перед США: в отличие от Штатов, у нее есть серьезный и настоящий президент, а не марионетка, выдвинутая перед выборами, чтобы «поторговать лицом». Об этом рассказал польский политолог Конрад Рэнкас в интервью изданию Украина.ру

Конрад Рэнкас: Украину нужно срочно лечить © vk.com, Конрад Ренкас Джо Байден в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности обвинил российского лидера Владимира Путина в том, что тот «хочет ослабить европейский проект и НАТО и подорвать трансатлантическое единство». Позднее в интервью Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он своего российского коллегу «убийцей».

Кроме того, куда важнее то, что Запад сделает, а не то, что он говорит, а пока что создается впечатление, что сфера американского господства находится на стадии большого внутреннего перехода, поэтому достаточно много сил и внимания сосредоточено на поддержании всего этого процесса, наблюдении за собственным обществом, его привыканием к новым экономическим, правовым и политическим, даже цивилизационным повседневным реалиям, рассуждает эксперт.

«До недавнего времени считалось, что международная эскалация — будь то американо-китайская или американо-российская — оправдает переход к новой социально-экономической формации. Однако оказалось, что подобных целей можно достичь без войн, даже локальных, но в рамках почти глобального локдауна», — констатировал Рэнкас.

Россия, у которой есть свои вакцины и полный контроль над зоной своих стратегических интересов, в этом отношении находится в относительно комфортной ситуации, что, конечно, не является для Москвы поводом терять бдительность, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.