Шансы на мирное решение донбасского конфликта уменьшаются. Об этом представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник рассказал в интервью Украина.ру 23 марта

Западноукраинский эксперт сказал, что будет с Зеленским, если он устроит войну в Донбассе © president.gov.ua

«Мы отдаём себе отчёт, что напряжение растёт, а шансы на мирное урегулирование падают. Однако у нас есть и народная мудрость, что если о дате тайного события тайно знают все, то в эту дату оно точно не состоится», — сказал эксперт.

Гражданская война в Донбассе развязана киевским режимом после госпереворота 2014 года из-за несогласия жителей Луганской и Донецкой областей с насильственной сменой власти на Украине.

12 мая 2014 года состоялся референдум в ходе которого была провозглашена самостоятельность Донецкой и Луганской народных республик. После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик.

Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.