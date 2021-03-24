Представители ОБСЕ с начала 2021 года зафиксировали 500 единиц украинской тяжелой военной техники. Эти факты говорят не только об очередном нарушении Киевом Минских соглашений, но также и об эскалации конфликта в Донбассе.
«Мы отдаём себе отчёт, что напряжение растёт, а шансы на мирное урегулирование падают. Однако у нас есть и народная мудрость, что если о дате тайного события тайно знают все, то в эту дату оно точно не состоится», — сказал эксперт.
Гражданская война в Донбассе развязана киевским режимом после госпереворота 2014 года из-за несогласия жителей Луганской и Донецкой областей с насильственной сменой власти на Украине.
12 мая 2014 года состоялся референдум в ходе которого была провозглашена самостоятельность Донецкой и Луганской народных республик. После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик.
Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.
По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.