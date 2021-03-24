Основная политическая борьба на Украине сейчас развернулась между правящей партией «Слуга народа» и «Оппозиционной платформой — За жизнь». При этом президент Владимир Зеленский во время предвыборной кампании не раз заявлял, что его основной противник — лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко.
Эксперт уточнил, что Медведчук является единственным украинским политиком, который заинтересован в выполнении Минских соглашений и может покончить с использованием страны как инструмента давления на Россию.
«Наконец, это использование конъюнктуры в своих интересах, ведь когда на Западе ликвидируется даже видимость либерально-демократического строя, обратит ли там кто-нибудь внимание на беззаконие, затыкание рта оппозиции и ликвидацию свободы слова на Украине, от которой в любом случае не ожидают ничего хорошего?» — указал Рэнкас.
Чем больше кто-то обещает деолигархизацию Украины, тем больше он сам обычно находится на поводке крупного капитала (в последнее время даже не отечественного), поэтому остается только гадать, почему администрация президента с таким опозданием выполнила распоряжение, которое, в конце концов, с самого начала было одной из главных целей «операции Зеленский», заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.