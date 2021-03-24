Президент Украины Владимир Зеленский производит впечатление человека, который знает, что тонет, но все же паническими движениями пытается затащить под воду всех, кто находится в пределах его досягаемости. Об этом рассказал польский политолог Конрад Рэнкас в интервью изданию Украина.ру

Янукович, Зеленский и иные. Кто лишится недвижимости в Крыму © РИА Новости, Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский во время предвыборной кампании не раз заявлял, что его основной противник — лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко.

Чрезмерное рвение Киева и его попытки угадать американские приказы еще до их озвучивания связаны с тем, что силы, стоящие за Зеленским, хотят купить себе еще несколько месяцев у власти или, по крайней мере, гарантировать неприкосновенность в случае смены властной команды, считает эксперт.

«Отсюда, наверное, и рассказы о новых инвестиционных гигапрограммах, потому что, во-первых, перед отъездом нужно забрать еще и эти несколько миллиардов, а во-вторых, если поделиться ими с западными опекунами, то, возможно, будет куда сбежать», — указал Рэнкас.

Во всяком случае, последний сезон шоу «Слуга народа» оказался не слишком смешным, скетч Зеленского затянулся, и вызова на бис не будет, заключил собеседник издания.

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