Основная политическая борьба на Украине сейчас развернулась между правящей партией «Слуга народа» и «Оппозиционной платформой — За жизнь». При этом президент Владимир Зеленский во время предвыборной кампании не раз заявлял, что его основной противник — лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко.
Чрезмерное рвение Киева и его попытки угадать американские приказы еще до их озвучивания связаны с тем, что силы, стоящие за Зеленским, хотят купить себе еще несколько месяцев у власти или, по крайней мере, гарантировать неприкосновенность в случае смены властной команды, считает эксперт.
«Отсюда, наверное, и рассказы о новых инвестиционных гигапрограммах, потому что, во-первых, перед отъездом нужно забрать еще и эти несколько миллиардов, а во-вторых, если поделиться ими с западными опекунами, то, возможно, будет куда сбежать», — указал Рэнкас.
Во всяком случае, последний сезон шоу «Слуга народа» оказался не слишком смешным, скетч Зеленского затянулся, и вызова на бис не будет, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.