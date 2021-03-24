По словам Чарнецки, источники украинских проблем лежали и лежат в менталитете, в сознании (а может, и в его отсутствии) политиков, правящих на берегах Днепра.
«Они оказались не государственными деятелями, не людьми с богатым воображением, способными создать государство и общество в соответствии с требованиями будущего, а своеобразными "скарабеями" с ограниченным взглядом на действительность. То есть жуками, которые ориентированы только на то, чтобы катить перед собой комок фекалий с целью индивидуального выживания», — сказал философ.
Чарнецки предположил, что именно политики допустили фундаментальную ошибку, основав украинское государство после 1991 года на принципах жёсткой централизации.
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