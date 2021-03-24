Запад толкает украинскую власть на репрессии, причём как против политической оппозиции, так и против национальной олигархии, за которыми последуют гражданское противостояние и новая война в Донбассе. Об этом рассказал политолог из Черновцов Святослав Вышинский в интервью изданию Украина.ру

Святослав Вышинский: США объявили Китаю «войну за европейское наследство», но Россия будет главным полем боя © Facebook, Філософ Вишинський Владимир Зеленский во время предвыборной кампании не раз заявлял, что его основной противник — лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко.

Действиями, которые на первый взгляд кажутся решительными, президент Владимир Зеленский дестабилизирует общество и государство: это даст ему определенные краткосрочные дивиденды, но в долгосрочной перспективе он может не удержать ни власть, ни страну, считает эксперт.

«Это очень опасный путь, по которому нельзя шагать слабому президенту. Ни одно из этих действий не разрешит, а лишь обострит все существующие проблемы, обнажив слабость и несостоятельность нынешнего Украинского государства», — указал Вышинский.

Специалист добавил, что всё происходящее на Украине в скором времени могут воспроизвести в самих Соединенных Штатах, где всего два месяца назад «забанили» действующего на тот момент президента Дональда Трампа.

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