Основная политическая борьба на Украине сейчас развернулась между правящей партией «Слуга народа» и «Оппозиционной платформой — За жизнь». При этом президент Владимир Зеленский во время предвыборной кампании не раз заявлял, что его основной противник — лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко.
Действиями, которые на первый взгляд кажутся решительными, президент Владимир Зеленский дестабилизирует общество и государство: это даст ему определенные краткосрочные дивиденды, но в долгосрочной перспективе он может не удержать ни власть, ни страну, считает эксперт.
«Это очень опасный путь, по которому нельзя шагать слабому президенту. Ни одно из этих действий не разрешит, а лишь обострит все существующие проблемы, обнажив слабость и несостоятельность нынешнего Украинского государства», — указал Вышинский.
Специалист добавил, что всё происходящее на Украине в скором времени могут воспроизвести в самих Соединенных Штатах, где всего два месяца назад «забанили» действующего на тот момент президента Дональда Трампа.
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