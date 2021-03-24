Расшатывая Белоруссию и Россию, Соединенные Штаты убивают двух зайцев сразу: лишают энергетической подпитки Европу и обнажают уязвимый китайский тыл. Об этом рассказал политолог из Черновцов Святослав Вышинский в интервью изданию Украина.ру

Святослав Вышинский: США объявили Китаю «войну за европейское наследство», но Россия будет главным полем боя © Facebook, Філософ Вишинський

Эксперт отметил, что в условиях вероятного военного конфликта в Южно-Китайском море КНР нуждается в спокойствии на северных границах, в лояльности Кремля и, соответственно, во внутриполитической стабильности в России, поскольку это гарантирует надежность Нового шелкового, а в перспективе и Северного морского пути, по которым Китай планирует диверсифицировать торговые поставки в Европу.

«Чем скорее Восток и Запад «состыкуются» в единое экономическое пространство, тем больше у них шансов выйти победителями в схватке с Соединенными Штатами. Градус противостояния в мире близок к ситуации 1939 года, и если стыковка не состоится, то, с моей точки зрения, произойдет экономическое обрушение и Китая, и Европы. Ставки очень высоки, и администрация Джо Байдена подняла их ещё выше», — констатировал Вышинский.

Украина же — это «наживка» для России, а также неофициальная база НАТО в Восточной Европе, функция которой состоит в связывании большой российской военной группировки у границ Крыма и Донбасса, потому что когда значительные силы РФ сосредоточены в одном месте, у России меньше возможностей для маневра в Прибалтике, на Южном Кавказе и в Средней Азии, и даже в Ливии и Сирии, заключил собеседник издания.

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