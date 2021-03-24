Сейчас мы наблюдаем попытку «удушения» германской промышленности: санкциями против «Северного потока — 2» США дестабилизируют Германию в самый критический момент её перехода к «зелёной» энергетике. Об этом рассказал политолог из Черновцов Святослав Вышинский в интервью изданию Украина.ру

Зеленский: «Северный поток – 2» — это ловушка © пресс-служба президента Украины Энтони Блинкен вновь заявил, что такие компании рискуют оказаться под санкциями США, и потребовал, чтобы они прекратили эту работу.

Пытаясь выбить из энергетической системы Германии дешёвый и бесперебойный источник углеводородов, американцы хотят превратить немецкую промышленность в «хромую утку», зависимую одновременно от погодных колебаний и дорогостоящих и уязвимых морских поставок сжиженного газа, пояснил эксперт.

«Для ориентированной на экспорт германской экономики это равноценно эмбарго и обрекает её на упадок. А падение Германии означает падение Европейского союза как целого, ведь в сущности вся экономическая мощь Европы зиждется на немецких плечах. Без сильной Германии невозможна сильная Европа. А сильная и стабильная Германия нуждается в сильной и стабильной России как в энергетическом резервуаре и военном противовесе НАТО», — подчеркнул Вышинский.

По его мнению, США будут пытаться как можно дольше затягивать запуск в эксплуатацию «Северного потока — 2» в качестве компенсатора, к примеру, играя на теме гарантий для «Нафтогаза» как возможного условия снятия санкций с российско-немецкого газопровода.

Для США задача-минимум — сохранить хотя бы часть газовых поставок из России в Европу через украинскую газотранспортную систему, которую они впоследствии приватизируют, заключил собеседник издания.

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