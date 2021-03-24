Ранее президент Байден заявлял, что Россия заинтересована в ослаблении единства Европы и США. Он также называл Украину «жизненно важным вопросом» для Запада.
Эксперт отметил, что для трансатлантического единства есть только одна весомая угроза — евразийская, а говоря о «единстве» США и Европы, американский президент подразумевает тотальное подчинение и использование Европы как рынка сбыта и колонии, неспособной бросить вызов, оспорить геополитический статус США и функцию доллара как мировой валюты.
«Поэтому усилия всех американских администраций сводятся к политике разобщения ЕС (Восточная Европа против Западной), его расшатыванию через создание внешних и внутренних очагов нестабильности (в Сирии, Ливии и на Балканах), препятствованию создания единых вооруженных сил Европы, отсеканию европейской промышленности от дешевых энергоресурсов (Ливии, Ирана, Туркменистана и России). И главное — к недопущению прямого сухопутного доступа Китая к рынку Евросоюза и экономической переориентации Поднебесной на Европу», — пояснил Вышинский.
Таким образом, Россия оказалась на развилке сразу нескольких направлений, по которым Соединенные Штаты собираются «торпедировать» европейское сообщество, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.