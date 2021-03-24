Президент США Джо Байден фактически объявил «войну за европейское наследство» Китаю, но Россия в силу геополитических обстоятельств окажется едва ли не главным полем боя на этой войне. Об этом рассказал политолог из Черновцов Святослав Вышинский в интервью изданию Украина.ру

Святослав Вышинский: США объявили Китаю «войну за европейское наследство», но Россия будет главным полем боя © Facebook, Філософ Вишинський

Эксперт отметил, что для трансатлантического единства есть только одна весомая угроза — евразийская, а говоря о «единстве» США и Европы, американский президент подразумевает тотальное подчинение и использование Европы как рынка сбыта и колонии, неспособной бросить вызов, оспорить геополитический статус США и функцию доллара как мировой валюты.

«Поэтому усилия всех американских администраций сводятся к политике разобщения ЕС (Восточная Европа против Западной), его расшатыванию через создание внешних и внутренних очагов нестабильности (в Сирии, Ливии и на Балканах), препятствованию создания единых вооруженных сил Европы, отсеканию европейской промышленности от дешевых энергоресурсов (Ливии, Ирана, Туркменистана и России). И главное — к недопущению прямого сухопутного доступа Китая к рынку Евросоюза и экономической переориентации Поднебесной на Европу», — пояснил Вышинский.

Таким образом, Россия оказалась на развилке сразу нескольких направлений, по которым Соединенные Штаты собираются «торпедировать» европейское сообщество, заключил собеседник издания.

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