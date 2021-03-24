Главная задача России сегодня состоит в том, чтобы окончательно решить все вопросы, связанные с украинским кризисом. Об этом рассказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский в интервью изданию Украина.ру

Владимир Жириновский о том, чего нет, но могло быть 30 лет назад © РИА Новости, Илья Питалев

«Белоруссия вроде бы с нами остаётся. Прибалтика в перспективе, может быть, уточним границы. Молдавия, там пока парламент не очень антироссийский. Главная закавыка на Украине. Хотелось бы, чтобы русские быстрее созрели и не поддавались обману тех партий, которые за счёт их голосов проводят антирусскую линию и внутри Украины, и в её внешней политике. Многое зависит от жителей Украины», — считает парламентарий.

Если Донецк и Луганск войдет в состав РФ, это ещё сильнее повлияет на всю Юго-Восточную Украину, которая, в конце концов, станет Новороссией и воссоединится с Россией, подчеркнул Жириновский.

Российское государство делает все необходимое для решение этого вопроса, может быть, не очень резкими шагами, что не всегда понятно всем, не всегда имеет хороший результат, заключил собеседник издания.

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