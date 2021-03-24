Киев вполне готов к созданию «картинки войны», и если при этом будут гибнуть люди и разрушаться дома, их это вполне устроит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник

Путь к войне. Киев отказался от предложений Москвы по Донбассу © Facebook, Операція об'єднаних сил около 500 единиц тяжёлой военной техники, в том числе более 180 танков и более 200 артиллерийских систем.

«Зеленскому всё кажется, что "маленькая победоносная война" решила бы все его проблемы: вернула бы народное доверие вместе с рейтингами, которые он разменял на повышение тарифов и распродажу земли, обеспечила бы ему звонок Байдена, которого он так ждёт, позволила бы хоть на время отсрочить ответственность за ту внутреннюю "охоту на ведьм", которую он организовал против своих оппонентов, пользуясь сходками под названием "заседания СНБО"», — сказал Мирошник.

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С начала февраля украинская армия впервые с июля 2020 года возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. При этом руководитель российской делегации Борис Грызлов заявил, что «это не случайные нарушения, это целенаправленные действия, совершенные по приказу украинской власти».