Технологическая основа стартапа — система сближения «Курс», разработанная в середине 1980-х годов в Украинской ССР на одноименном предприятии.
С помощью этой системы проводили стыковку космических кораблей «Союз» и «Прогресс» со станцией «Мир» и МКС.
До августа Kurs Orbital планирует привлечь $6,5 млн на создание демонстрационного модуля автоматической системы сближения.
До конца этого года компания планирует завершить наземные испытания модуля, в 2023 году пристыковать «космический тягач» к спутнику, а уже в 2025 году организовать первую коммерческую миссию.
Владимир Усов рассчитывает до 2029 года разместить на орбите группировку из 4 тягачей. По его подсчетам, на это пойдет около 120 млн долларов.
Сейчас компания ведет переговоры с инвесторами, в основном американскими и европейскими, а также планирует создать международную фирму, так как с украинской регистрацией, по словам разработчиков, закрепиться на рынке высокотехнологичных услуг нереально.