Одесский предприниматель, бывший глава украинского Государственного космического агентства Владимир Усов зарегистрировал фирму Kurs Orbital, которая планирует заняться перемещением, дозаправкой, ремонтом и снятием с орбиты спутников, сообщает Forbes Украина 23 марта

Технологическая основа стартапа — система сближения «Курс», разработанная в середине 1980-х годов в Украинской ССР на одноименном предприятии.

У семьи единственного украинского космонавта отбирают квартиру © NASA

До августа Kurs Orbital планирует привлечь $6,5 млн на создание демонстрационного модуля автоматической системы сближения.

До конца этого года компания планирует завершить наземные испытания модуля, в 2023 году пристыковать «космический тягач» к спутнику, а уже в 2025 году организовать первую коммерческую миссию.

Владимир Усов рассчитывает до 2029 года разместить на орбите группировку из 4 тягачей. По его подсчетам, на это пойдет около 120 млн долларов.

Сейчас компания ведет переговоры с инвесторами, в основном американскими и европейскими, а также планирует создать международную фирму, так как с украинской регистрацией, по словам разработчиков, закрепиться на рынке высокотехнологичных услуг нереально.