В 1990-х годах американские элиты относились к России как к побеждённому и униженному врагу, который с ликованием встретил американское «освобождение от ига коммунизма». Об этом рассказал корреспондент американской газеты на русском языке «Горизонт» Павел Кожевников в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бортник: Зеленский хочет избежать обвинений в том, что он «агент Кремля» © Facebook, Ruslan Bortnik Владимира Путина в том, что тот «хочет ослабить европейский проект и НАТО и подорвать трансатлантическое единство».

В этой связи достаточно вспомнить выступление Бориса Ельцина в конгрессе США и его «раболепную благодарность» американскому народу за помощь в этом деле, напомнил эксперт.

«Речь Ельцина укрепила и элиту, и простых граждан этой страны в правильности рейгановской жёсткой политики в отношении России. Приказ Рейгана Горбачёву — «Comrade Gorbachev, tear down the wall!» ("Товарищ Горбачев! Снесите стену!") — до сих пор звучит во всех передачах американских СМИ как дорожная карта политикам США в отношении России», — указал Кожевников.

С другой стороны, напомнил журналист, в то время остался не у дел Военно-промышленный комплекс США, которому после распада СССР сократили финансирование, а сегодня, по мере возвращения России на мировую арену, он снова стал зарабатывать на якобы российской угрозе.

Конечно же, Байден понимает, что никакой угрозы Россия для США не представляет, поэтому-то и «назначил» её в качестве этой «угрозы», тем более что все американские эксперты по России, да и их «коллеги» из либеральной тусовки в самой России постоянно твердят о «прогнившем режиме Путина», о «растущем сопротивлении народа диктатору», заключил собеседник издания.

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