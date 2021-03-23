Сегодня высказывается мнение, что для России будет вредным признание или включение в свой состав ДНР/ЛНР, поскольку она получит лишь часть региона с разрушенной инфраструктурой и разорванными экономическими связями.
Эксперт отметил, что в России тоже достаточно регионов, где полностью разрушена промышленность, и масса моногородов, где отсутствуют предприятия, которые кормили эти города, но она не собирается отказываться от этих территорий.
«Но даже та инфраструктура, которая еще сохранилась в Донбассе, может представлять интерес. Например, производство горнопроходческих комбайнов. Единственная проблема для этого — отсутствие связи, нахождение этих предприятий в серой зоне, невозможность перевода средств через банковские реквизиты и все остальное. Но с Крымом эту проблему решили. Вполне можно решить ее и с Донбассом с помощью тех же самых банков, которые работают в Крыму», — указал Безпалько.
Политолог добавил, что эвентуальное включение Донбасса в состав России будет означать пополнение населения, которое лояльно к России, не нуждается в ассимиляции и само будет в состоянии заработать себе на жизнь.
Если говорить о санкциях в отношении России, то их применяют вне зависимости от отношения Москвы к статусу Донбасса, и если Россия подвергается удару, то нужно хотя бы сделать так, чтобы это было не зря, заключил собеседник издания.
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