Россия и сейчас поддерживает Донбасс экономически и финансово. Если она просто объявит его своей территорией, эта нагрузка вряд ли вырастет. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Дойдет до границ Новороссии: Безпалько о возможной реакции РФ на агрессию Киева © РИА Новости, Нина Зотина

Эксперт отметил, что в России тоже достаточно регионов, где полностью разрушена промышленность, и масса моногородов, где отсутствуют предприятия, которые кормили эти города, но она не собирается отказываться от этих территорий.

«Но даже та инфраструктура, которая еще сохранилась в Донбассе, может представлять интерес. Например, производство горнопроходческих комбайнов. Единственная проблема для этого — отсутствие связи, нахождение этих предприятий в серой зоне, невозможность перевода средств через банковские реквизиты и все остальное. Но с Крымом эту проблему решили. Вполне можно решить ее и с Донбассом с помощью тех же самых банков, которые работают в Крыму», — указал Безпалько.

Политолог добавил, что эвентуальное включение Донбасса в состав России будет означать пополнение населения, которое лояльно к России, не нуждается в ассимиляции и само будет в состоянии заработать себе на жизнь.

Если говорить о санкциях в отношении России, то их применяют вне зависимости от отношения Москвы к статусу Донбасса, и если Россия подвергается удару, то нужно хотя бы сделать так, чтобы это было не зря, заключил собеседник издания.

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