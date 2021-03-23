Со стороны Владимира Зеленского было бы большой ошибкой не предпринять жесткие меры в отношении радикалов, штурмовавших Офис президента 20 марта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев

Слишком красочно и пёстро. Зеленского заподозрили в инсценировке «штурма Шапитолия» © REUTERS, Valentyn Ogirenko Сергея Стерненко 20 марта устроили беспорядки у стен Офиса президента, совершив прямое нападение на администрацию главы государства, при этом полиция в этот протест не вмешивалась.

«Если ничего не сделать, то войдут во вкус, и следующий раз зайдут в кабинет президента и изрисуют его стол и стены, а куда тогда деваться Владимиру Александровичу? Один из столпов легитимности любой власти зиждется на моменте силы. Если видят бессилие власти, то неизбежно окно возможностей распахивается во всю ширину», — считает эксперт.

По словам Андрея Золотарева, Зеленский после погрома своего офиса националистами оказался в непростой ситуации. Теперь ему надо принимать жесткие и радикальные решения в адрес патриотического в кавычках лагеря.

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По словам замглавы МВД Украины Антона Геращенко, организаторы массовой акции в поддержку украинского радикала Сергея Стерненко планировали превратить ее в массовые драки и столкновения.

Заинтересованным лицом в беспорядках у Офиса президента он назвал главу «Евросолидарности» Петра Порошенко.