В российско-украинских отношениях сегодня нет тем, по которым Киев мог бы добиться неких уступок от Москвы, поскольку противоречия между странами очень серьезные. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: Мы видим наряду с успехами и реальные проблемы Крыма © РИА Новости, Нина Зотина Владимира Зеленского против трех оппозиционных телеканалов и лично Виктора Медведчука являются одним из инструментов давления на Москву.

Эксперт, в частности, отметил, что в вопросе «Северного потока-2» Россия не может построить газопровод наполовину или остановить строительство на нынешнем этапе, чтобы Киев был доволен, но и Украина не пойдет на удобные для России условия для транзита голубого топлива по своей территории.

«Единственное, чего может добиваться Украина, так это сохранения нынешнего статуса Донбасса. Попытки давления на Россию связаны с тем, чтобы Россия не перешла к новому этапу признания Донбасса: к ускоренной паспортизации, включению Донбасса в свой состав в качестве квази-республик, увеличения экономического взаимодействия и постепенной подготовке к признанию, как это было в случае с Южной Осетией и Абхазией. Ведь эти две республики тоже ждали признания со стороны России достаточно долго, но, тем не менее, дождались», — указал Безпалько.

Политолог добавил, что, если Россия примет решение признать независимость ДНР/ЛНР или включить их в свой состав, для Украины это будет означать поражение, потому что крымский пример показал, что воевать с Россией она не будет.

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