Евросоюз продолжает считать воссоединение Крыма и России «нарушением международного права» и не признает указ президента РФ Владимира Путина о запрете иностранным гражданам владеть землей на большей части полуострова. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном 23 марта в Брюсселе

Янукович, Зеленский и иные. Кто лишится недвижимости в Крыму © РИА Новости, Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк Владимира Путина иностранцам запрещено владеть землей в большинстве районов Крыма. При этом подавляющее большинство «иностранцев», подпадающих под действие этого закона, — граждане Украины.

Евросоюз не признает этот указ и «рассматривает его вступление в силу как очередную попытку насильственной интеграции незаконно аннексированного полуострова в состав России».

«Указ также является нарушением международного гуманитарного права, поскольку это еще один шаг к введению российского гражданства на полуострове. Это привело к произвольному лишению имущества», — говорится в документе.

Ранее указ Путина о владении землей в Крыму не признал и МИД Украины.

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов объяснил, что подобные решения принимаются во многих странах как стандартная практика.

Он добавил, что теперь физическим и юридическим лицам из других стран не получится приобрести участки на числящихся в указе территориях.

При этом реквизиция либо конфискация уже существующей недвижимости на земельных участках иностранным собственникам в ближайшее время не грозит. Однако подобной собственности все же придется столкнуться с ограничениями: у иностранцев не будет права наследовать участки или получать их при разделе супружеской собственности.