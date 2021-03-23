С 21 марта по указу Владимира Путина иностранцам запрещено владеть землей в большинстве районов Крыма. При этом подавляющее большинство «иностранцев», подпадающих под действие этого закона, — граждане Украины.
Евросоюз не признает этот указ и «рассматривает его вступление в силу как очередную попытку насильственной интеграции незаконно аннексированного полуострова в состав России».
«Указ также является нарушением международного гуманитарного права, поскольку это еще один шаг к введению российского гражданства на полуострове. Это привело к произвольному лишению имущества», — говорится в документе.
Ранее указ Путина о владении землей в Крыму не признал и МИД Украины.
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов объяснил, что подобные решения принимаются во многих странах как стандартная практика.
Он добавил, что теперь физическим и юридическим лицам из других стран не получится приобрести участки на числящихся в указе территориях.
При этом реквизиция либо конфискация уже существующей недвижимости на земельных участках иностранным собственникам в ближайшее время не грозит. Однако подобной собственности все же придется столкнуться с ограничениями: у иностранцев не будет права наследовать участки или получать их при разделе супружеской собственности.