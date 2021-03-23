Водителю автобуса с украинцами, попавшего в аварию 6 марта у польского города Кашице, грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Об этом 23 марта сообщил в комментарии ТСН генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк

Сейчас водитель проходит лечение от полученных в аварии травм в госпитале. В Польше перевернулся автобус с 10 украинцами, есть жертвы © ГСЧС

«Прокуратура планирует выдвинуть водителю обвинение по статье — неумышленное совершение катастрофы на суше, угрожающей жизни и здоровью людей. Это карается заключением до пяти лет», — сказал украинский консул.

22 марта возле польского города Кашице перевернулся автобус с 10 гражданами Украины, в результате чего один человек погиб и пятеро пострадали.

Ранее в Польше попал в аварию автобус, который вез 57 украинских граждан из Познани в Херсон. Пять человек погибли на месте, 35 пассажиров были госпитализированы. На родину позднее вернулись 24 украинца.