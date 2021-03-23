Почти 60% украинцев хотят, чтобы их страна стала частью Европейского союза. Об этом свидетельствуют опубликованные 23 марта данные опроса Центра Разумкова

COVID не дремлет: Европа и Украина оказались у опасной черты © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Среди жителей восточных регионов 46% выступают против вхождения Украины в ЕС, а более 38% его поддерживают. На юге Украины голоса носителей полярных мнений разделились почти поровну.

На западе и в центре Украины подавляющее большинство респондентов за вступление в Евросоюз (84% и 63% соответственно). Среди поклонников ЕС более 70% людей в возрасте до 29 лет.

Среди электората партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» более 90% готовы отдать свои голоса на референдуме за вступление в Евросоюз. С ними солидарны почти 80% сторонников «Слуги народа» и 60% поклонников «Батькивщины» Юлии Тимошенко.

Более 70% электората «Оппозиционной платформы — За жизнь», по данным опроса, являются противниками европейского выбора Украины.