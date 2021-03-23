Печерский районный суд Киева решил отправить под круглосуточный домашний арест Владислава Гранецкого-Стафийчука, который разбил стекла дверей Офиса президента на митинге в поддержку осужденного одесского активиста Сергея Стерненко. Об этом 23 марта сообщила общественная организация «Гонор Киев» в своем Telegram

Отмечается, что по версии правоохранителей, уроженец Винницкой области Влад Сорд (настоящее имя Владислав Гранецкий-Стафийчук) разбил окна в дверях Офиса президента.

«Владу Сорду суд дал домашний арест. За разбитое окно людей лишают свободы», — говорится в заявлении.

Рейтинг Стерненко и другие социологические диковины © Facebook/Сергій Стерненко / пресс-служба президента Украины Сергея Стерненко. Здание облили краской, пытались сжечь официальную табличку перед входом, бросали в здание файеры, разбили окна и оставили на фасаде надписи.

Акция протеста сторонников Стерненко нанесла ущерб государству на 2 миллиона гривен (около 5 млн рублей). Полиция сообщила, что протестующих было 1500 человек.

Ранее Приморский суд Одессы приговорил Стерненко к семи годам лишения свободы. Его признали виновным в похищении депутата Сергея Щербича. Радикала взяли под стражу в зале суда.