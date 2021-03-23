Отмечается, что по версии правоохранителей, уроженец Винницкой области Влад Сорд (настоящее имя Владислав Гранецкий-Стафийчук) разбил окна в дверях Офиса президента.
«Владу Сорду суд дал домашний арест. За разбитое окно людей лишают свободы», — говорится в заявлении.
20 марта под зданием Офиса президента прошел митинг в поддержку осужденного на семь лет радикала Сергея Стерненко. Здание облили краской, пытались сжечь официальную табличку перед входом, бросали в здание файеры, разбили окна и оставили на фасаде надписи.
Акция протеста сторонников Стерненко нанесла ущерб государству на 2 миллиона гривен (около 5 млн рублей). Полиция сообщила, что протестующих было 1500 человек.
Ранее Приморский суд Одессы приговорил Стерненко к семи годам лишения свободы. Его признали виновным в похищении депутата Сергея Щербича. Радикала взяли под стражу в зале суда.