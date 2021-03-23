Один из координаторов атаки на Офис президента Украины был председатель инициативы «Защитим Протасов Яр» Роман Ратушный, который был участником встречи евромайдановцев с Владимиром Зеленским в 2019 году. Об этом 23 марта сообщил Telegram-канал Klymenko Time

«Ратушный вообще интересный субъект. Один из участников встречи Зеленского с участниками Евромайдана в 2019 году, кстати. А сегодня его показал в видео с идентифицированными участниками нападения на ОП Антон Геращенко», — говорится в сообщении.

Рейтинг Стерненко и другие социологические диковины © Facebook/Сергій Стерненко / пресс-служба президента Украины Тарас Ратушный — организатор «конопляных маршей», через которые лоббируется легализация марихуаны в Украине.

Ранее полиция установила личности нескольких активных участников протеста. Среди них председатель общественной организации «Гонор» Сергей Филимонов, представители «Гонора» Алексей Белковский и Олег Кабезкий и другие.

В субботу, 20 марта, сторонники осужденного на семь лет одесского радикала Сергея Стерненко устроили на Банковой акцию протеста против его заключения. Они жгли файеры, бросили петарду, разбили в здании стекло и разбрызгивали краску из баллончиков.