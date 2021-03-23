«Ратушный вообще интересный субъект. Один из участников встречи Зеленского с участниками Евромайдана в 2019 году, кстати. А сегодня его показал в видео с идентифицированными участниками нападения на ОП Антон Геращенко», — говорится в сообщении.
Как отмечают в Telegram-канале, Ратушный является «активистом» во втором поколении: его отец Тарас Ратушный — организатор «конопляных маршей», через которые лоббируется легализация марихуаны в Украине.
Ранее полиция установила личности нескольких активных участников протеста. Среди них председатель общественной организации «Гонор» Сергей Филимонов, представители «Гонора» Алексей Белковский и Олег Кабезкий и другие.
В субботу, 20 марта, сторонники осужденного на семь лет одесского радикала Сергея Стерненко устроили на Банковой акцию протеста против его заключения. Они жгли файеры, бросили петарду, разбили в здании стекло и разбрызгивали краску из баллончиков.